Через Волинь чоловік намагався вивезти за кордон 320 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 19:52
У пункті пропуску "Ягодин" у ході митно-прикордонного контролю упередили намір волинянина вивезти з України 320 тисяч доларів США.
Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Дбайливо спаковані і пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть - на своєму тілі під верхнім одягом.
Валюту вилучили. Її перерахують на спеціальний рахунок НБУ та використають на потреби Збройних Сил України.
Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ на сьогодні це - майже 9,5 млн грн.
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Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Дбайливо спаковані і пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть - на своєму тілі під верхнім одягом.
Валюту вилучили. Її перерахують на спеціальний рахунок НБУ та використають на потреби Збройних Сил України.
Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ на сьогодні це - майже 9,5 млн грн.
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Сьогодні, 19:52
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