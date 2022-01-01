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У російських загарбників є багато непрацездатної техніки, – Генштаб

У російських загарбників є багато непрацездатної техніки, – Генштаб
Противник 33-тю добу продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Здійснює часткове відведення окремих підрозділів збройних сил РФ з території Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб.

Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил РФ, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. Водночас, у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися “країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні”.

Також Республіка Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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