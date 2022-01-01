Українці збили три російських винищувачі на Харківщині

Українці збили три російських винищувачі на Харківщині
Упродовж 30 березня зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

"Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Харківщина, ППО, безпілотники
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