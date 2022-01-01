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Російські окупанти викрали священника та мерів 11 міст

Російські окупанти викрали священника та мерів 11 міст
Російські загарбники в тимчасово окупованих містах викрадають мерів, громадських діячів та навіть священників.

Про це повідомила Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсменка розповіла, що на Херсонщині загарбники увірвались до храму та представились співробітниками "міліції". Вони провели обшук у церкві та викрали громадського діяча, волонтера та священика Православної церкви України Сергія Чудиновича.

Також російські вбивці за добу викрали мера Приморська Запорізької області Олександра Кошелевича, мера Берислава Олександра Шаповалова та мера Голої Пристані Олександра Бабича у Херсонській області. У Сумській області загарбники викрали старосту Новоборовицького старостинського округу Анатолія Сірого.

Загалом окупанти вкрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів.

"Захопленнями заручників російські бойовики грубо порушують статі 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Прошу міжнародну спільноту посилювати санкційний та економічний тиск на державу-терориста РФ для припинення військового вторгнення в Україну та повернення усіх захоплених заручників", - наголосила Людмила Денісова.

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Теги: загарбники, викрадення, росіяни, окупанти
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