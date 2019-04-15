У Луцьку триває ремонт доріг

У Луцьку триває ремонт доріг
У Луцьку продовжують поточний ремонт доріг.

Про це розповів мер міста Ігор Поліщук.

Він вважає, що це потрібно робити, аби інфраструкутура міста була в порядку.

Отже, зараз триває поточний ремонт доріг на вулиці Набережній, пр Відродження, перехрестя вулиці Львівської і вулиці Володимирської.

"Якщо буде сприятлива погода, будемо продовжувати це робити. Зараз продовжуємо здійснювати санітарне прибирання міста та інші заходи", - сказав Поліщук.

У Луцьку працює соціальна їдальня, де з 22 березня переселенці отримали 4558 гарячих обідів. І наразі відкривають уже третю соціальну їдальню на вулиці Станіславського, 52А.

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Теги: Луцьк, ремонт доріг
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