У Луцьку триває ремонт доріг
Сьогодні, 18:32
У Луцьку продовжують поточний ремонт доріг.
Про це розповів мер міста Ігор Поліщук.
Він вважає, що це потрібно робити, аби інфраструкутура міста була в порядку.
Отже, зараз триває поточний ремонт доріг на вулиці Набережній, пр Відродження, перехрестя вулиці Львівської і вулиці Володимирської.
"Якщо буде сприятлива погода, будемо продовжувати це робити. Зараз продовжуємо здійснювати санітарне прибирання міста та інші заходи", - сказав Поліщук.
У Луцьку працює соціальна їдальня, де з 22 березня переселенці отримали 4558 гарячих обідів. І наразі відкривають уже третю соціальну їдальню на вулиці Станіславського, 52А.
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Про це розповів мер міста Ігор Поліщук.
Він вважає, що це потрібно робити, аби інфраструкутура міста була в порядку.
Отже, зараз триває поточний ремонт доріг на вулиці Набережній, пр Відродження, перехрестя вулиці Львівської і вулиці Володимирської.
"Якщо буде сприятлива погода, будемо продовжувати це робити. Зараз продовжуємо здійснювати санітарне прибирання міста та інші заходи", - сказав Поліщук.
У Луцьку працює соціальна їдальня, де з 22 березня переселенці отримали 4558 гарячих обідів. І наразі відкривають уже третю соціальну їдальню на вулиці Станіславського, 52А.
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