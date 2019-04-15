У Луцьку триває ремонт доріг





Про це Ігор Поліщук.



Він вважає, що це потрібно робити, аби інфраструкутура міста була в порядку.



Отже, зараз триває поточний ремонт доріг на вулиці Набережній, пр Відродження, перехрестя вулиці Львівської і вулиці Володимирської.



"Якщо буде сприятлива погода, будемо продовжувати це робити. Зараз продовжуємо здійснювати санітарне прибирання міста та інші заходи", - сказав Поліщук.



У Луцьку працює соціальна їдальня, де з 22 березня переселенці отримали 4558 гарячих обідів. І наразі відкривають уже третю соціальну їдальню на вулиці Станіславського, 52А.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продовжують поточний ремонт доріг.Про це розповів мер містаВін вважає, що це потрібно робити, аби інфраструкутура міста була в порядку.Отже, зараз триває поточний ремонт доріг на вулиці Набережній, пр Відродження, перехрестя вулиці Львівської і вулиці Володимирської."Якщо буде сприятлива погода, будемо продовжувати це робити. Зараз продовжуємо здійснювати санітарне прибирання міста та інші заходи", - сказав Поліщук.У Луцьку працює соціальна їдальня, де з 22 березня переселенці отримали 4558 гарячих обідів. І наразі відкривають уже третю соціальну їдальню на вулиці Станіславського, 52А.

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