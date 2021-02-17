Хотіла оформити допомогу у сумі 6500: волинянку «розвели» на 30 тисяч

Хотіла оформити допомогу у сумі 6500: волинянку «розвели» на 30 тисяч
Учора, 29 березня, довірлива мешканка Ківерцівщини позбулась понад 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Жінка повідомила невідомій особі персональні дані та надала доступ до карткового рахунку.

Вона хотіла оформити допомогу від держави єПідтримка в сумі 6500 гривень, однак стала жертвою шахрайства та звернулась до поліції.

За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за статтею 190 КК України, триває слідство, вживаються заходи, аби потерпілій були повернуті кошти.

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Теги: шахраї, волинянка, поліція
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