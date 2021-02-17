Хотіла оформити допомогу у сумі 6500: волинянку «розвели» на 30 тисяч





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Жінка повідомила невідомій особі персональні дані та надала доступ до карткового рахунку.



Вона хотіла оформити допомогу від держави єПідтримка в сумі 6500 гривень, однак стала жертвою шахрайства та звернулась до поліції.



За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за статтею 190 КК України, триває слідство, вживаються заходи, аби потерпілій були повернуті кошти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 29 березня, довірлива мешканка Ківерцівщини позбулась понад 30 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Жінка повідомила невідомій особі персональні дані та надала доступ до карткового рахунку.Вона хотіла оформити допомогу від держави єПідтримка в сумі 6500 гривень, однак стала жертвою шахрайства та звернулась до поліції.За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за статтею 190 КК України, триває слідство, вживаються заходи, аби потерпілій були повернуті кошти.

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