У Володимирі розшукують родичів пацієнта лікарні. ОНОВЛЕНО

У Володимирі розшукують родичів пацієнта лікарні. ОНОВЛЕНО
У вівторок 29 березня ввечері карета екстреної медичної допомоги доставила невідомого чоловіка до Володимир-Волинського ТМО.

Про це повідомляють у КП "Володимир-Волинське ТМО".

"Швидку" для чоловіка викликали небайдужі перехожі на вулиці Генерала Шухевича (неподалік міської друкарні у Володимирі).

Ймовірно, внаслідок перенесеної травми, чоловіку раніше була проведена трепанація черепа (зліва) у вигляді моторної часткової сенсорної афазії і легкого правобічного геміпарезу.

У чоловіка наявні проблеми з пам'яттю та зв'язним мовленням.

"Він не може назвати своє ім'я, прізвище та місце проживання, саме тому, звертаємося до небайдужих із проханням розшукати близьких чи рідних пацієнта!" - просять медики.

Наразі невідомий знаходиться у неврологічному відділенні ТМО.

Якщо вам щось відомо про цього чоловіка, прохання зателефонувати та повідомити:

- у приймальне відділення 0633874691, +380-3342-3-56-01;
- або у неврологічне відділення лікарні +380-3342-3-54-01.

Оновлено о 19:40

Медики інформують, що родичів чоловіка знайшли та особу встановили.

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Теги: МТМО, Володимир, дідусь, розшук, пацієнт
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