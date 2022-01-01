Волинь отримала вантажівку медикаментів із Польщі

Волинська область отримала гуманітарну допомогу від Сейму Республіки Польща. Зокрема, у вантажі різноманітні ліки та медичні засоби.Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністраціїв Телеграмі."У цьому вантажі – розсортована спеціалізована гуманітарна допомога, яка прийшла до нас із документами та переліком медикаментів. Для прикладу, це інсуліни, антибіотики, знеболюючі тощо. Усе сертифіковане, було закуплено в Польщі та доставлено на Волинь", - зауважили у Волинській ОВА.Також зазначають, що такий вантаж дуже необхідний, адже його швидко можна сформувати та відправити за запитами, які до нас надходять від громадських організацій, волонтерів чи військових адміністрацій інших областей.