Волинь отримала вантажівку медикаментів із Польщі
Сьогодні, 17:31
Волинська область отримала гуманітарну допомогу від Сейму Республіки Польща. Зокрема, у вантажі різноманітні ліки та медичні засоби.
Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в Телеграмі.
"У цьому вантажі – розсортована спеціалізована гуманітарна допомога, яка прийшла до нас із документами та переліком медикаментів. Для прикладу, це інсуліни, антибіотики, знеболюючі тощо. Усе сертифіковане, було закуплено в Польщі та доставлено на Волинь", - зауважили у Волинській ОВА.
Також зазначають, що такий вантаж дуже необхідний, адже його швидко можна сформувати та відправити за запитами, які до нас надходять від громадських організацій, волонтерів чи військових адміністрацій інших областей.
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Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в Телеграмі.
"У цьому вантажі – розсортована спеціалізована гуманітарна допомога, яка прийшла до нас із документами та переліком медикаментів. Для прикладу, це інсуліни, антибіотики, знеболюючі тощо. Усе сертифіковане, було закуплено в Польщі та доставлено на Волинь", - зауважили у Волинській ОВА.
Також зазначають, що такий вантаж дуже необхідний, адже його швидко можна сформувати та відправити за запитами, які до нас надходять від громадських організацій, волонтерів чи військових адміністрацій інших областей.
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