У Лисичанську обстріляли сім'ю, дітям загрожує ампутація ніг





Про це Сергій Гайдай у Телеграмі.



За його словами, батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Наразі їхній стан стабілізувався. Також відомо, що двоє дітей (2014 і 2020 року народження) в тяжкому стані. Ймовірно, на них чекає ампутація обох нижніх кінцівок.



"У доньки – вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, осколкові поранення обох нижніх кінцівок із пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика – множинні вогнепальні осколкові поранення обох стоп та обох гомілок", – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 30 березня, російські загарбники у місті Лисичанськ, що на Луганщині, внаслідок артилерійського обстрілу поранили подружжя разом із дітьми. Постраждали чотири людини.Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністраціїу Телеграмі.За його словами, батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Наразі їхній стан стабілізувався. Також відомо, що двоє дітей (2014 і 2020 року народження) в тяжкому стані. Ймовірно, на них чекає ампутація обох нижніх кінцівок."У доньки – вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, осколкові поранення обох нижніх кінцівок із пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика – множинні вогнепальні осколкові поранення обох стоп та обох гомілок", – йдеться у повідомленні.

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