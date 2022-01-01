У Лисичанську обстріляли сім'ю, дітям загрожує ампутація ніг

У Лисичанську обстріляли сім'ю, дітям загрожує ампутація ніг
У середу, 30 березня, російські загарбники у місті Лисичанськ, що на Луганщині, внаслідок артилерійського обстрілу поранили подружжя разом із дітьми. Постраждали чотири людини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі.

За його словами, батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Наразі їхній стан стабілізувався. Також відомо, що двоє дітей (2014 і 2020 року народження) в тяжкому стані. Ймовірно, на них чекає ампутація обох нижніх кінцівок.

"У доньки – вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, осколкові поранення обох нижніх кінцівок із пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика – множинні вогнепальні осколкові поранення обох стоп та обох гомілок", – йдеться у повідомленні.


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Теги: Лисичанськ, Луганська область, обстріл, війна
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