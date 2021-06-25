Вирощував на дачі: поліцейські затримали 22-річного здобувача наркотиків
Сьогодні, 16:20
Працівники ГУНП у Волинській області на блокпосту під час перевірки автомобіля 22-річного лучанина виявили близько 70 г речовини схожої на наркотичний засіб канабіс.
Про це інформують у сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце прибули співробітники управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі Луцького РУП. Поліцейські задокументували факт злочину та вилучили речові докази.
Оперативники з’ясували, що 22-річний місцевий мешканець вирощував рослини конопель в дачному будинку у Луцькому районі. В подальшому збував наркотики «з рук в руки» наркозалежним особам на території обласного центру та Луцького району. На дачі зловмисника поліцейські виявили місце, обладнане для вирощування забороненої речовини, та вилучили 6 рослин конопель.
Цього ж дня оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в області під час реалізації оперативної інформації в місті Луцьк у 19-річного місцевого жителя вилучили близько 10 г із наркотичного засобу канабіс. Лучанин теж у аналогічний спосіб збував заборонені речовини. Наркотики вилучили та направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Поліцейські за обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 Кримінального кодексу України.
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Про це інформують у сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце прибули співробітники управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі Луцького РУП. Поліцейські задокументували факт злочину та вилучили речові докази.
Оперативники з’ясували, що 22-річний місцевий мешканець вирощував рослини конопель в дачному будинку у Луцькому районі. В подальшому збував наркотики «з рук в руки» наркозалежним особам на території обласного центру та Луцького району. На дачі зловмисника поліцейські виявили місце, обладнане для вирощування забороненої речовини, та вилучили 6 рослин конопель.
Цього ж дня оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в області під час реалізації оперативної інформації в місті Луцьк у 19-річного місцевого жителя вилучили близько 10 г із наркотичного засобу канабіс. Лучанин теж у аналогічний спосіб збував заборонені речовини. Наркотики вилучили та направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Поліцейські за обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 Кримінального кодексу України.
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