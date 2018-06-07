Російський контрактник здався в полон, аби не вбили свої. ВІДЕО

Російський контрактник вирішив, що краще здатися в полон, ніж бути «200-м». Окупант дуже боявся, що його уб’ють самі ж росіяни, тому при першій ліпшій нагоді «відстав від строю».Про це інформує Служба безпеки України у Фейсбуці.«Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей», – говорить полонений своїй матері.Він розповідає, що загарбники не хочуть обмінювати полонених, а російська пропаганда бреше про ситуацію в Україні.Командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди, які знищують своїх громадян, тому українців терміново треба «звільняти».«Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину. Тому і вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю.І це правильне рішення для будь-якого загарбника. Тільки так вони зможуть зберегти свої життя!», - зауважують у СБУ.