Викрадає паролі та файли: українців попереджають про небезпечну розсилку
Сьогодні, 15:59
Українцям почали надходити листи на електронну пошту з програмою, яка викрадає паролі та файли.
Про це повідомила Держспецзв'язку в Телеграмі.
За інформацією служби, українці отримують листи з темою "Нова програма для запису в журналі".
Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів.
У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку за сукупністю ознак класифіковано як MarsStealer.
"MarsStealer - шкідлива програма-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал – збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з Інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану", - йдеться у повідомленні.
У службі радять в разі виявлення вказаного повідомлення не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту [email protected]
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Про це повідомила Держспецзв'язку в Телеграмі.
За інформацією служби, українці отримують листи з темою "Нова програма для запису в журналі".
Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів.
У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку за сукупністю ознак класифіковано як MarsStealer.
"MarsStealer - шкідлива програма-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал – збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з Інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану", - йдеться у повідомленні.
У службі радять в разі виявлення вказаного повідомлення не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту [email protected]
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