Викрадає паролі та файли: українців попереджають про небезпечну розсилку

Викрадає паролі та файли: українців попереджають про небезпечну розсилку
Українцям почали надходити листи на електронну пошту з програмою, яка викрадає паролі та файли.

Про це повідомила Держспецзв'язку в Телеграмі.

За інформацією служби, українці отримують листи з темою "Нова програма для запису в журналі".

Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів.

У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку за сукупністю ознак класифіковано як MarsStealer.

"MarsStealer - шкідлива програма-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал – збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з Інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану", - йдеться у повідомленні.

У службі радять в разі виявлення вказаного повідомлення не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту [email protected]

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Розсилка, лист від МОН, електронна пошта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вирощував на дачі: поліцейські затримали 22-річного здобувача наркотиків
Сьогодні, 16:20
Російський контрактник здався в полон, аби не вбили свої. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
Викрадає паролі та файли: українців попереджають про небезпечну розсилку
Сьогодні, 15:59
Кількість загиблих після бомбардування Миколайвської ОВА зросла до 15 людей
Сьогодні, 15:28
Волинянин наїхав на поліцейського і намагався втекти. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Схожі новини
Крадуть гроші з банківських карток: шахраї влаштували спам-розсилку від імені Укрпошти Крадуть гроші з банківських карток: шахраї влаштували спам-розсилку від імені Укрпошти
06 грудень, 2020, 03:29
Невідомі намагалися зламати електронну пошту волинської журналістки Невідомі намагалися зламати електронну пошту волинської журналістки
14 вересень, 2017, 13:02
Поліція Волині повідомляє про зміну електронки Поліція Волині повідомляє про зміну електронки
22 травень, 2017, 15:11
На Волині платники податків звітуються електронкою На Волині платники податків звітуються електронкою
23 жовтень, 2014, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вирощував на дачі: поліцейські затримали 22-річного здобувача наркотиків
Сьогодні, 16:20
 0
Російський контрактник здався в полон, аби не вбили свої. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
 0
Викрадає паролі та файли: українців попереджають про небезпечну розсилку
Сьогодні, 15:59
 0
Кількість загиблих після бомбардування Миколайвської ОВА зросла до 15 людей
Сьогодні, 15:28
 0
Волинянин наїхав на поліцейського і намагався втекти. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8