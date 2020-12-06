Викрадає паролі та файли: українців попереджають про небезпечну розсилку





Про це повідомила Держспецзв'язку в Телеграмі.



За інформацією служби, українці отримують листи з темою "Нова програма для запису в журналі".



Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів.



У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку за сукупністю ознак класифіковано як MarsStealer.



"MarsStealer - шкідлива програма-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал – збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з Інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану", - йдеться у повідомленні.



У службі радять в разі виявлення вказаного повідомлення не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українцям почали надходити листи на електронну пошту з програмою, яка викрадає паролі та файли.Про це повідомила Держспецзв'язку в Телеграмі.За інформацією служби, українці отримують листи з темою "Нова програма для запису в журналі".Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів.У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку за сукупністю ознак класифіковано як MarsStealer."MarsStealer - шкідлива програма-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал – збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з Інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану", - йдеться у повідомленні.У службі радять в разі виявлення вказаного повідомлення не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту [email protected]

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