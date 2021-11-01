Волинянин наїхав на поліцейського і намагався втекти. ВІДЕО

Подія трапилась 29 березня на Маневиччині. В одному з сіл наряд групи реагування патрульної поліції зупинив для перевірки водія Volkswagen Transporter, навантаженого лісопродукцією невідомого походження.Про це інформують у сектор комунікації поліції Волинської області.20-річний керманич викликав на місце «групу підтримки» з двох чоловіків. Під час оформлення матеріалів один з них сів за кермо автомобіля та наїхав на поліцейського, намагаючись втекти. Правоохоронець застосував автоматичну зброю, здійснивши попереджувальний вистріл у повітря.Винуватця затримали в порядку ст. 208 КПК України, нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Транспортний засіб буде вилучено. Деревина виявилась незаконною і буде поміщена на зберігання.За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 КК України. Скоєне карається обмеженням волі терміном до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.