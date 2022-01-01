ФСБ злила українській розвідці інформацію про причетних до злочинів кадирівців





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У ФСБ, судячи з усього, недолюблюють путінського прихвосня Рамзана Кадирова, тож щоб трохи розхитати його позицію деякі співробітники Федеральної служби радо діляться інформацією про особисту армію зрадника Ічкерії.



У розвідці розповідають, що інформація про кадирівців ГУР Міноборони почала надходити у перші дні війни, коли "тікток війська", як охрестили в Україні кадирівців, почали викладати багато пафосних відео та фотографій "з передової".



Головним завданням для кадирівців було зачистити Київ, але перша ж їхня поява під українською столицею закінчилася повним фіаско. Тіктокери зайшли у військову частину, де нікого не було і записали "переможне" відео, де вихвалялися, що знищили бійців НГУ і захопили військову частину.



Там їх швиденько накрили українські спецпризначенці.



Уникнути бою не встиг кадирівський генерал Магомед Тушаєв. Важкопораненого командира покинули свої ж, які у паніці відступали у напрямку Бабинців. Приблизно так само війська Кадирова брали участь у захопленні українських міст та у боях за Маріуполь.



ФСБшники передали всю інформацію, яку тільки мали.



Генерал Тушаєв та помічник й друга Кадирова Данила Мартинов до Києва не дійшли. Тушаєв загинув, а Мартинов перед вторгненням контактував з посадовцями міноборони.



Номери, на які дзвонив поплічник Кадирова перед початком війни (майже всі номери частково приховані на прохання розвідки):



+7903003**** – Темнікову Сергію Сергійовичу. Помічнику заступника міністра оборони Росії Панкова Миколи Олександровича;



+7903010**** – Дюміну Олексію Геннадійовичу. Заступнику міністра оборони Росії.



+7903004**** – Чепуру Роману Анатолійовичу. Співробітнику управління підрозділів поліції спеціального призначення головного управління сил спеціального призначення національної гвардії РФ;



+7903126**** – Хучієву Мусліму Магомедовичу. Голові уряду Чеченської Республіки;



+7903130**** – Абрамову Олегу Васильовичу. Заступнику губернатора Білгородської області;



+7903130**** – Тихонову Олександру Євгеновичу. Начальнику центру спеціального призначення ФСБ Росії;



+7903150**** – Євстратову Віктору Миколайовичу. Співробітнику головного управління підготовки військ національної гвардії Росії;



+7903179**** – Михайлову Олегу Олександровичу. Співробітнику ССО;



+7903183**** – Сергєєву Андрію Олександровичу. Співробітнику управління координації та контролю головного організаційного управління національної гвардії Росії;



+7903201**** – Борискіну Сергію Юрійовичу. Співробітнику ФСО;



+7903221**** – Коломойцю Олегу Володимировичу. Начальнику департаменту проблем військової безпеки апарату ради безпеки Росії;



+7902560**** – Дорофєєву Володимиру Юрійовичу. Генеральному директорові АТ "СПМБМ "Малахіт";



+7902171**** – Терехову Геннадію Федоровичу. Начальнику управління губернатора Іркутської області та уряду Іркутської області з правоохоронної та оборонної роботи;



+7903222**** – Валуєву Валерію Федоровичу. Заступнику начальника об'єднаного пункту управління об'єднаної групи військ національної гвардії Росії.



Також Мартинов один раз спілкувався з Кадировим і постійно змінював телефони, боячись прослуховування.



Саме через численні зливи місць пеленгування своїх військ бравий дон ніколи не поїде на передову, де є хоча б якийсь шанс отримати кулю.



По багатьом співрозмовникам Мартинова вже працюють українські спецслужби. Вони висловлюють слова подяки ФСБшникам за інформацію, яка дозволить знищити кадирівців.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ФСБ Росії ділиться даними про кадирівців з українською розвідкою.Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерело у розвідці.У ФСБ, судячи з усього, недолюблюють путінського прихвосня, тож щоб трохи розхитати його позицію деякі співробітники Федеральної служби радо діляться інформацією про особисту армію зрадника Ічкерії.У розвідці розповідають, що інформація про кадирівців ГУР Міноборони почала надходити у перші дні війни, коли "тікток війська", як охрестили в Україні кадирівців, почали викладати багато пафосних відео та фотографій "з передової".Головним завданням для кадирівців було зачистити Київ, але перша ж їхня поява під українською столицею закінчилася повним фіаско. Тіктокери зайшли у військову частину, де нікого не було і записали "переможне" відео, де вихвалялися, що знищили бійців НГУ і захопили військову частину.Там їх швиденько накрили українські спецпризначенці.Уникнути бою не встиг кадирівський генералВажкопораненого командира покинули свої ж, які у паніці відступали у напрямку Бабинців. Приблизно так само війська Кадирова брали участь у захопленні українських міст та у боях за Маріуполь.ФСБшники передали всю інформацію, яку тільки мали.Генерал Тушаєв та помічник й друга Кадировадо Києва не дійшли. Тушаєв загинув, а Мартинов перед вторгненням контактував з посадовцями міноборони.Номери, на які дзвонив поплічник Кадирова перед початком війни (майже всі номери частково приховані на прохання розвідки):+7903003**** – Темнікову Сергію Сергійовичу. Помічнику заступника міністра оборони Росії Панкова Миколи Олександровича;+7903010**** – Дюміну Олексію Геннадійовичу. Заступнику міністра оборони Росії.+7903004**** – Чепуру Роману Анатолійовичу. Співробітнику управління підрозділів поліції спеціального призначення головного управління сил спеціального призначення національної гвардії РФ;+7903126**** – Хучієву Мусліму Магомедовичу. Голові уряду Чеченської Республіки;+7903130**** – Абрамову Олегу Васильовичу. Заступнику губернатора Білгородської області;+7903130**** – Тихонову Олександру Євгеновичу. Начальнику центру спеціального призначення ФСБ Росії;+7903150**** – Євстратову Віктору Миколайовичу. Співробітнику головного управління підготовки військ національної гвардії Росії;+7903179**** – Михайлову Олегу Олександровичу. Співробітнику ССО;+7903183**** – Сергєєву Андрію Олександровичу. Співробітнику управління координації та контролю головного організаційного управління національної гвардії Росії;+7903201**** – Борискіну Сергію Юрійовичу. Співробітнику ФСО;+7903221**** – Коломойцю Олегу Володимировичу. Начальнику департаменту проблем військової безпеки апарату ради безпеки Росії;+7902560**** – Дорофєєву Володимиру Юрійовичу. Генеральному директорові АТ "СПМБМ "Малахіт";+7902171**** – Терехову Геннадію Федоровичу. Начальнику управління губернатора Іркутської області та уряду Іркутської області з правоохоронної та оборонної роботи;+7903222**** – Валуєву Валерію Федоровичу. Заступнику начальника об'єднаного пункту управління об'єднаної групи військ національної гвардії Росії.Також Мартинов один раз спілкувався з Кадировим і постійно змінював телефони, боячись прослуховування.Саме через численні зливи місць пеленгування своїх військ бравий дон ніколи не поїде на передову, де є хоча б якийсь шанс отримати кулю.По багатьом співрозмовникам Мартинова вже працюють українські спецслужби. Вони висловлюють слова подяки ФСБшникам за інформацію, яка дозволить знищити кадирівців.

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