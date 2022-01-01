Ґвалтують неповнолітніх і їдять собак: СБУ перехопила розмови окупантів

У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.Про це йдеться на сторінці спецслужби у Фейсбуці.Ось як цей загарбник, що веселить свою дружину, розповідаючи, що «…тут три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку…». І, як зрозуміло з розмови, його дружину це неабияк розвеселило.А інший розповідає батькові: «…позавчера алабая захреначили». І на здивоване батькове: «Что собак едите что-ли? Вам что есть совсем нечего?», спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться, а «….кур с гусями уже похреновили».Навіть у батька це викликає огиду: «Бл*, армия наша. Вообще охренеть…»