На Волині за добу ліквідували 9 пожеж: вигоріло понад 23 гектари сухостою

На Волині за добу ліквідували 9 пожеж: вигоріло понад 23 гектари сухостою
За останню добу волинські рятувальники ліквідували 9 пожеж сухої трави на відкритих територіях. Площа угідь, охоплених вогнем, склала понад 23 гектари.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

"Горіла торішня трава й чагарники біля села Діброва Голобської територіальної громади, на вулицях Брестській, Лісовій та на дачному масиві «Калина» у Ковелі. В урочищі Ковлі біля села Новосілки Маневицької територіальної громади осередками на площі 10 гектарів горіла суха трава, чагарники й самосів, а в селищі Стара Вижівка суха трава й чагарники – на площі 5 гектарів. Пожежі на відкритих територіях зафіксовані минулої доби також у Зимнівській, Боратинській та Камінь-Каширській територіальних громадах", - йдеться у повідомленні.

Силами рятувальників, працівників місцевої пожежної охорони, лісового господарства усі пожежі ліквідовані.

До слова, загалом з початку року в області трапилася 221 пожежа на відкритих територіях на площі понад 653 гектари, 1 пожежа на торфовищі та 1 пожежа у лісі.

Зауважимо, що спалювання сухої трави у воєнний час прирівнюється до диверсії.

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Теги: Волинь, пожежі, сухостій
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