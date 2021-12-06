На Волині за добу ліквідували 9 пожеж: вигоріло понад 23 гектари сухостою





Про це повідомили у



"Горіла торішня трава й чагарники біля села Діброва Голобської територіальної громади, на вулицях Брестській, Лісовій та на дачному масиві «Калина» у Ковелі. В урочищі Ковлі біля села Новосілки Маневицької територіальної громади осередками на площі 10 гектарів горіла суха трава, чагарники й самосів, а в селищі Стара Вижівка суха трава й чагарники – на площі 5 гектарів. Пожежі на відкритих територіях зафіксовані минулої доби також у Зимнівській, Боратинській та Камінь-Каширській територіальних громадах", - йдеться у повідомленні.



Силами рятувальників, працівників місцевої пожежної охорони, лісового господарства усі пожежі ліквідовані.



До слова, загалом з початку року в області трапилася 221 пожежа на відкритих територіях на площі понад 653 гектари, 1 пожежа на торфовищі та 1 пожежа у лісі.



Зауважимо, що спалювання сухої трави у воєнний час прирівнюється до диверсії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу волинські рятувальники ліквідували 9 пожеж сухої трави на відкритих територіях. Площа угідь, охоплених вогнем, склала понад 23 гектари.Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області. "Горіла торішня трава й чагарники біля села Діброва Голобської територіальної громади, на вулицях Брестській, Лісовій та на дачному масиві «Калина» у Ковелі. В урочищі Ковлі біля села Новосілки Маневицької територіальної громади осередками на площі 10 гектарів горіла суха трава, чагарники й самосів, а в селищі Стара Вижівка суха трава й чагарники – на площі 5 гектарів. Пожежі на відкритих територіях зафіксовані минулої доби також у Зимнівській, Боратинській та Камінь-Каширській територіальних громадах", - йдеться у повідомленні.Силами рятувальників, працівників місцевої пожежної охорони, лісового господарства усі пожежі ліквідовані.До слова, загалом з початку року в області трапилася 221 пожежа на відкритих територіях на площі понад 653 гектари, 1 пожежа на торфовищі та 1 пожежа у лісі.Зауважимо, що спалювання сухої трави у воєнний час прирівнюється до диверсії.

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