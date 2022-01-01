На Рівненщині пожежу на нафтобазі ліквідували. ФОТО

На Рівненщині пожежу на нафтобазі ліквідували. ФОТО
Сьогодні, 30 березня, о 13:07 пожежу на нафтобазі у Рівненській області таки ліквідували.

Про це повідомляє ДСНС України у Фейсбуці.

Зазначають, що на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.



Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пожежа, Рівненщина, нафтобаза, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість загиблих після бомбардування Миколайвської ОВА зросла до 15 людей
Сьогодні, 15:28
Волинянин наїхав на поліцейського і намагався втекти. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
На Рівненщині пожежу на нафтобазі ліквідували. ФОТО
Сьогодні, 14:54
ФСБ злила українській розвідці інформацію про причетних до злочинів кадирівців
Сьогодні, 14:48
На Волині за добу ліквідували 9 пожеж: вигоріло понад 23 гектари сухостою
Сьогодні, 14:16
Схожі новини
На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
29 березень, 17:32
Пожежу після обстрілу нафтобази на Рівненщині гасять з понеділка Пожежу після обстрілу нафтобази на Рівненщині гасять з понеділка
Сьогодні, 10:09
Пожежа на нафтобазі у Луцьку: медики дали поради тим, хто живе поруч Пожежа на нафтобазі у Луцьку: медики дали поради тим, хто живе поруч
28 березень, 12:48
Пожежу на нафтобазі у Луцьку досі не погасили Пожежу на нафтобазі у Луцьку досі не погасили
28 березень, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вирощував на дачі: поліцейські затримали 22-річного здобувача наркотиків
Сьогодні, 16:20
 0
Російський контрактник здався в полон, аби не вбили свої. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
 0
Викрадає паролі та файли: українців попереджають про небезпечну розсилку
Сьогодні, 15:59
 0
Кількість загиблих після бомбардування Миколайвської ОВА зросла до 15 людей
Сьогодні, 15:28
 0
Волинянин наїхав на поліцейського і намагався втекти. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8