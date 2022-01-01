На Рівненщині пожежу на нафтобазі ліквідували. ФОТО
Сьогодні, 14:54
Сьогодні, 30 березня, о 13:07 пожежу на нафтобазі у Рівненській області таки ліквідували.
Про це повідомляє ДСНС України у Фейсбуці.
Зазначають, що на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.
Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.
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Про це повідомляє ДСНС України у Фейсбуці.
Зазначають, що на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.
Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.
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