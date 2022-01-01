На Рівненщині пожежу на нафтобазі ліквідували. ФОТО





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Зазначають, що на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.







Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 березня, о 13:07 пожежу на нафтобазі у Рівненській області таки ліквідували.Про це повідомляє ДСНС України у Фейсбуці.Зазначають, що на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00

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