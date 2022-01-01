Кількість загиблих після бомбардування Миколаївської ОВА зросла до 15 людей

Кількість загиблих після бомбардування Миколаївської ОВА зросла до 15 людей
Кількість жертв ворожого обстрілу обласної держадміністрації у Миколаєві 29 березня зросла до 15 людей.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Станом на 13.00 30 березня з-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації рятувальники вилучили тіла 14 загиблих людей, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює 2 крани, 2 погружчики, екскаватор, 2 самосвали.


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Теги: Миколаїв, загиблі, Миколаївська ОВА
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