У війні з Росією загинув лучанин Георгій Плісак





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Георгій Плісак був призваний на військову службу по мобілізації 28 лютого 2022 року до складу 14 ОМБР.



Загинув 27 березня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.



Вічна пам'ять та слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк, на жаль, знову має втрату у війні. Загинув лучанин Плісак Георгій Леонідович, 11.10.1965 року народження.Про це повідомив Луцький міський головаІнформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Георгій Плісак був призваний на військову службу по мобілізації 28 лютого 2022 року до складу 14 ОМБР.Загинув 27 березня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.Вічна пам'ять та слава Герою!

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