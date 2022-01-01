У війні з Росією загинув лучанин Георгій Плісак
Сьогодні, 13:00
Луцьк, на жаль, знову має втрату у війні. Загинув лучанин Плісак Георгій Леонідович, 11.10.1965 року народження.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Георгій Плісак був призваний на військову службу по мобілізації 28 лютого 2022 року до складу 14 ОМБР.
Загинув 27 березня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.
Вічна пам'ять та слава Герою!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Георгій Плісак був призваний на військову службу по мобілізації 28 лютого 2022 року до складу 14 ОМБР.
Загинув 27 березня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.
Вічна пам'ять та слава Герою!
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