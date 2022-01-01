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У війні з Росією загинув лучанин Георгій Плісак

У війні з Росією загинув лучанин Георгій Плісак
Луцьк, на жаль, знову має втрату у війні. Загинув лучанин Плісак Георгій Леонідович, 11.10.1965 року народження.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Георгій Плісак був призваний на військову службу по мобілізації 28 лютого 2022 року до складу 14 ОМБР.

Загинув 27 березня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.

Вічна пам'ять та слава Герою!

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Теги: Георгій Плісак, загибель, війна
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