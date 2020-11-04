На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей

На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей
Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче – свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців. Станом на 29 березня від дій російських військових на території нашої держави загинули 148 дітей.

29 березня на площі В’ячеслава Чорновола у Нововолинську відбувся захід вшанування пам’яті діток, які стали жертвами війни росії проти України, повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.

Акцію пам’яті ініціювала переселенка з Київщини Лариса Каралгцян. Долучились до організації та проведення представники Нововолинської міської ради, переселенці та мешканці міста.

Начальниця відділу культури Марія Душук розповіла, що мета акції – нагадати світові про біль та горе війни в Україні.

На площі зі свічок, іграшок та цукерок виклади серце з променями. Інсталяція символізувала любов до держави, до тих, хто береже спокій у місті та Україні та пам’ять про дітей, які вже ніколи не стануть дорослими.

Зауважимо, що станом на ранок 30 березня, за інформацією Офісу генерального прокурора України, за час повномасштабної війни в Україні вже загинули 145 дітей, ще 222 – травмовані.

На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей
На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей
На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей

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Теги: акція, пам'ять, Нововолинськ
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