На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей





29 березня на площі В’ячеслава Чорновола у Нововолинську відбувся захід вшанування пам’яті діток, які стали жертвами війни росії проти України,



Акцію пам’яті ініціювала переселенка з Київщини Лариса Каралгцян. Долучились до організації та проведення представники Нововолинської міської ради, переселенці та мешканці міста.



Начальниця відділу культури Марія Душук розповіла, що мета акції – нагадати світові про біль та горе війни в Україні.



На площі зі свічок, іграшок та цукерок виклади серце з променями. Інсталяція символізувала любов до держави, до тих, хто береже спокій у місті та Україні та пам’ять про дітей, які вже ніколи не стануть дорослими.



Зауважимо, що станом на ранок 30 березня, за інформацією Офісу генерального прокурора України, за час повномасштабної війни в Україні вже загинули 145 дітей, ще 222 – травмовані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче – свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців. Станом на 29 березня від дій російських військових на території нашої держави загинули 148 дітей.29 березня на площі В’ячеслава Чорновола у Нововолинську відбувся захід вшанування пам’яті діток, які стали жертвами війни росії проти України, повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.Акцію пам’яті ініціювала переселенка з Київщини. Долучились до організації та проведення представники Нововолинської міської ради, переселенці та мешканці міста.Начальниця відділу культурирозповіла, що мета акції – нагадати світові про біль та горе війни в Україні.На площі зі свічок, іграшок та цукерок виклади серце з променями. Інсталяція символізувала любов до держави, до тих, хто береже спокій у місті та Україні та пам’ять про дітей, які вже ніколи не стануть дорослими.Зауважимо, що станом на ранок 30 березня, за інформацією Офісу генерального прокурора України, за час повномасштабної війни в Україні вже загинули 145 дітей, ще 222 – травмовані.

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