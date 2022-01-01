На Львівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий

На Львівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий
Аварія трапилась 29 березня, близько 16:00, на вулиці Львівській у Луцьку. Водій автомобіля ВАЗ не надав переваги у русі мікроавтобусу Renault та зіткнувся з ним.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Внаслідок цього водій легковика постраждав, його госпіталізували.

На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.

Відомості зареєстрували в ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Встановлюють усі обставини автопригоди.

На Львівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У війні з Росією загинув лучанин Георгій Плісак
Сьогодні, 13:00
На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей
Сьогодні, 12:52
На Львівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий
Сьогодні, 12:36
У Луцьку чоловік, який тільки вийшов з тюрми, скоїв новий злочин
Сьогодні, 12:27
Військова адміністрація розповіла про ситуацію на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО
23 березень, 10:54
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
23 лютий, 21:01
Суд оштрафував водія, який залишив без газопостачання село на Волині Суд оштрафував водія, який залишив без газопостачання село на Волині
22 лютий, 14:15
Волинянина, який збив єпископа Олега Ведмеденка, позбавили волі на понад 8 років Волинянина, який збив єпископа Олега Ведмеденка, позбавили волі на понад 8 років
22 лютий, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни використовують небезпечні застарілі боєприпаси, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 13:13
 0
У війні з Росією загинув лучанин Георгій Плісак
Сьогодні, 13:00
 0
На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей
Сьогодні, 12:52
 0
На Львівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий
Сьогодні, 12:36
 0
У Луцьку чоловік, який тільки вийшов з тюрми, скоїв новий злочин
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8