На Львівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Внаслідок цього водій легковика постраждав, його госпіталізували.



На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.



Відомості зареєстрували в ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.



Встановлюють усі обставини автопригоди.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварія трапилась 29 березня, близько 16:00, на вулиці Львівській у Луцьку. Водій автомобіля ВАЗ не надав переваги у русі мікроавтобусу Renault та зіткнувся з ним.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Внаслідок цього водій легковика постраждав, його госпіталізували.На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.Відомості зареєстрували в ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.Встановлюють усі обставини автопригоди.

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