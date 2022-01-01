Військова адміністрація розповіла про ситуацію на Волині. ВІДЕО

Військова адміністрація розповіла про ситуацію на Волині. ВІДЕО
В області та на кордоні все спокійно. Упродовж ночі, окрім повітряних тривог, також було спокійно.

Про це розповів начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у черговому відеозверненні до волинян.

Щодо поточної роботи, то працюють над розселенням вимушених переселенців та збором на відправкою гуманітарної допомоги.

Зокрема станом на ранок 30 березня в області прийняли вже понад 42 тисячі переміщених осіб. Частина із них поїхала далі, але більшість - залишилася. Наразі в області можливо додатково розмістити ще 7000 людей.

Окрім того, за словами Погуляйка, функціонують всі сфери життєдіяльності області.

Зокрема, згідно з графіком виплачують всі соціальні допомоги та пенсії. Працюють також усі об’єкти критичної інфраструктури.



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Теги: війна, ситуація, Волинь, Юрій Погуляйко
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