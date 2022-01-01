Військова адміністрація розповіла про ситуацію на Волині. ВІДЕО

В області та на кордоні все спокійно. Упродовж ночі, окрім повітряних тривог, також було спокійно.Про це розповів начальник Волинської обласної військової адміністраціїу черговому відеозверненні до волинян.Щодо поточної роботи, то працюють над розселенням вимушених переселенців та збором на відправкою гуманітарної допомоги.Зокрема станом на ранок 30 березня в області прийняли вже понад 42 тисячі переміщених осіб. Частина із них поїхала далі, але більшість - залишилася. Наразі в області можливо додатково розмістити ще 7000 людей.Окрім того, за словами Погуляйка, функціонують всі сфери життєдіяльності області.Зокрема, згідно з графіком виплачують всі соціальні допомоги та пенсії. Працюють також усі об’єкти критичної інфраструктури.