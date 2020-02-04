У Луцьку чоловік, який тільки вийшов з тюрми, скоїв новий злочин

У Луцьку чоловік, який тільки вийшов з тюрми, скоїв новий злочин
За гарячими слідами за скоєння грабежу поліцейські затримали мешканця Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Як з’ясувалося, лише декілька днів тому його звільнили з місць позбавлення волі. Окрім грабежу, зловмисник причетний до вчинення крадіжок на території Луцька.

Поліцейські інформують, що приблизно о 14 годині 29 березня до поліції звернувся 52-річний мешканець Луцького району й повідомив, що невідома особа відкрито заволоділа його гаманцем із грошима та банківськими картками. Подія трапилась поблизу одного із торгових центрів Луцька.

Завдяки оперативному зверненню слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції вже за декілька хвилин були на місці події. Правоохоронці негайно переглянули камери відеоспостереження та склали портрет зловмисника. Його затримали, обстежуючи прилеглу територію, грабіжник вже встиг переодягнутися та намагався ввести в оману поліцейських.

Під час спілкування з правоохоронцями він все ж зізнався у скоєному та розповів, де знаходяться викрадені речі. Окрім того, встановили, що правопорушник причетний до скоєння декількох крадіжок телефонів, пристрої вилучили.

Відомості зареєстрували за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) та частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: грабіж, крадіжка, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей
Сьогодні, 12:52
На Львівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий
Сьогодні, 12:36
У Луцьку чоловік, який тільки вийшов з тюрми, скоїв новий злочин
Сьогодні, 12:27
Військова адміністрація розповіла про ситуацію на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:47
У Маріуполі окупанти обстріляли будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
23-річний рецидивіст із Волині знову сяде за ґрати на 4,5 роки 23-річний рецидивіст із Волині знову сяде за ґрати на 4,5 роки
04 лютий, 2020, 12:39
Суд виніс вирок волинянину, який вбив односельця, а потім пограбував його будинок Суд виніс вирок волинянину, який вбив односельця, а потім пограбував його будинок
29 червень, 2021, 15:44
Нападали на перехожих і відбирали телефони: двоє волинян сидітимуть у тюрмі за грабежі Нападали на перехожих і відбирали телефони: двоє волинян сидітимуть у тюрмі за грабежі
07 квітень, 2021, 16:47
Злодій, який обікрав молитовний будинок у Заболотті, сяде у тюрму Злодій, який обікрав молитовний будинок у Заболотті, сяде у тюрму
14 січень, 2021, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни використовують небезпечні застарілі боєприпаси, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 13:13
 0
У війні з Росією загинув лучанин Георгій Плісак
Сьогодні, 13:00
 0
На площі у місті на Волині влаштували акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей
Сьогодні, 12:52
 0
На Львівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий
Сьогодні, 12:36
 0
У Луцьку чоловік, який тільки вийшов з тюрми, скоїв новий злочин
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8