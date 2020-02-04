У Луцьку чоловік, який тільки вийшов з тюрми, скоїв новий злочин

За гарячими слідами за скоєння грабежу поліцейські затримали мешканця Камінь-Каширського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Як з’ясувалося, лише декілька днів тому його звільнили з місць позбавлення волі. Окрім грабежу, зловмисник причетний до вчинення крадіжок на території Луцька.Поліцейські інформують, що приблизно о 14 годині 29 березня до поліції звернувся 52-річний мешканець Луцького району й повідомив, що невідома особа відкрито заволоділа його гаманцем із грошима та банківськими картками. Подія трапилась поблизу одного із торгових центрів Луцька.Завдяки оперативному зверненню слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції вже за декілька хвилин були на місці події. Правоохоронці негайно переглянули камери відеоспостереження та склали портрет зловмисника. Його затримали, обстежуючи прилеглу територію, грабіжник вже встиг переодягнутися та намагався ввести в оману поліцейських.Під час спілкування з правоохоронцями він все ж зізнався у скоєному та розповів, де знаходяться викрадені речі. Окрім того, встановили, що правопорушник причетний до скоєння декількох крадіжок телефонів, пристрої вилучили.Відомості зареєстрували за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) та частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.