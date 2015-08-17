У Маріуполі окупанти обстріляли будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста
Сьогодні, 11:32
Окупанти в Маріуполі цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами, повідомляють бійці "Азову".
Про це повідомляє "Азов".
"Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни.
Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами.
Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи", - йдеться у повідомленні "Азову".
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Про це повідомляє "Азов".
"Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни.
Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами.
Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи", - йдеться у повідомленні "Азову".
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