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Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні

Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення до ранку 30 березня російська армія втратила понад 600 танків, 121 літак та 121 гелікоптер.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 17300 осіб,
– танків ‒ 605 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
– артилерійських систем – 305 од,
– РСЗВ - 96 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 131 од,
– гелікоптерів – 131 од,
– автомобільної техніки - 1184 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 75,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
– спеціальна техніка - 21.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Генштаб, втрати, ворог, війна
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