Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 17300 осіб,

– танків ‒ 605 од,

– бойових броньованих машин ‒ 1723 од,

– артилерійських систем – 305 од,

– РСЗВ - 96 од,

– засоби ППО - 54 од,

– літаків – 131 од,

– гелікоптерів – 131 од,

– автомобільної техніки - 1184 од,

– кораблі /катери - 7 од,

– цистерн з ПММ - 75,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.

– спеціальна техніка - 21.

– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення до ранку 30 березня російська армія втратила понад 600 танків, 121 літак та 121 гелікоптер.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:– особового складу – близько 17300 осіб,– танків ‒ 605 од,– бойових броньованих машин ‒ 1723 од,– артилерійських систем – 305 од,– РСЗВ - 96 од,– засоби ППО - 54 од,– літаків – 131 од,– гелікоптерів – 131 од,– автомобільної техніки - 1184 од,– кораблі /катери - 7 од,– цистерн з ПММ - 75,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.– спеціальна техніка - 21.– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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