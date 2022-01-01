Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні
Сьогодні, 10:29
Від початку повномасштабного вторгнення до ранку 30 березня російська армія втратила понад 600 танків, 121 літак та 121 гелікоптер.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 17300 осіб,
– танків ‒ 605 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
– артилерійських систем – 305 од,
– РСЗВ - 96 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 131 од,
– гелікоптерів – 131 од,
– автомобільної техніки - 1184 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 75,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
– спеціальна техніка - 21.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 17300 осіб,
– танків ‒ 605 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
– артилерійських систем – 305 од,
– РСЗВ - 96 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 131 од,
– гелікоптерів – 131 од,
– автомобільної техніки - 1184 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 75,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
– спеціальна техніка - 21.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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