Пожежу після обстрілу нафтобази на Рівненщині гасять з понеділка





Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.



За його словами, пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає. Вогнеборці дотушують один із осередків пожежі.



"Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців", - написав Коваль.



Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівненські рятувальники досі гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі у понеділок, 28 березня, ввечері.Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністраціїЗа його словами, пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає. Вогнеборці дотушують один із осередків пожежі."Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців", - написав Коваль.Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00

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