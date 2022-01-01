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Пожежу після обстрілу нафтобази на Рівненщині гасять з понеділка

Пожежу після обстрілу нафтобази на Рівненщині гасять з понеділка
Рівненські рятувальники досі гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі у понеділок, 28 березня, ввечері.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає. Вогнеборці дотушують один із осередків пожежі.

"Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців", - написав Коваль.

Нагадаємо, 28 березня, близько 21:00 ворог завдав ракетного удару по нафтобазі на території Рівненщини.

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Теги: Віталій Коваль, нафтобаза, Рівненщина, обстріл
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