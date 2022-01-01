Росія обстріляла ракетами Хмельниччину





Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у своєму телеграм-каналі.



За його словами, вдень 29 березня російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.



А вночі 30 березня відбулося 3 удари по промислових об'єктах області.

Пожежі локалізовані силами ДСНС.



Інформацію щодо постраждалих перевіряють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти обстріляли ракетами Хмельницьку область.Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністраціїу своєму телеграм-каналі.За його словами, вдень 29 березня російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.А вночі 30 березня відбулося 3 удари по промислових об'єктах області.Пожежі локалізовані силами ДСНС.Інформацію щодо постраждалих перевіряють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію