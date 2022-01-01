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Росія обстріляла ракетами Хмельниччину

Росія обстріляла ракетами Хмельниччину
Окупанти обстріляли ракетами Хмельницьку область.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у своєму телеграм-каналі.

За його словами, вдень 29 березня російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.

А вночі 30 березня відбулося 3 удари по промислових об'єктах області.
Пожежі локалізовані силами ДСНС.

Інформацію щодо постраждалих перевіряють.

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Теги: Хмельниччина, Сергій Гамалій, обстріли
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