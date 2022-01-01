Росія обстріляла ракетами Хмельниччину
Сьогодні, 09:27
Окупанти обстріляли ракетами Хмельницьку область.
Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у своєму телеграм-каналі.
За його словами, вдень 29 березня російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.
А вночі 30 березня відбулося 3 удари по промислових об'єктах області.
Пожежі локалізовані силами ДСНС.
Інформацію щодо постраждалих перевіряють.
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Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у своєму телеграм-каналі.
За його словами, вдень 29 березня російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.
А вночі 30 березня відбулося 3 удари по промислових об'єктах області.
Пожежі локалізовані силами ДСНС.
Інформацію щодо постраждалих перевіряють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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