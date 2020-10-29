«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української

За понад місяць великої війни у нашій країні Луцьк прийняв тисячі людей, які змушені були покинути рідний дім і тікати від обстрілів. Значна частина із них – російськомовна. Аби допомогти цим людям освоїти державну мову та адаптуватися в україномовному середовищі, Волинський національний університет імені Лесі Українки за підтримки Луцької міської ради взялися влаштовуватиПерша зустріч в межах розмовного клубу відбулася учора, 29 березня.І хоч людей, охочих вдосконалити чи вивчити українську, прийшло мало, в університеті кажуть: будуть продовжувати роботу, навіть якщо буде одна людина, яка щиро хотітиме дійти до мети – спілкуватися українською.«Ми добре розуміємо, через які обставини ви опинилися у Луцьку. Але дуже хочемо, щоб тут ви почувалися комфортно. Дуже хочемо допомогти максимально адаптуватися до нашого середовища.Так, ми з різних окраїн нашої країни, трохи різних культурних традицій. Але ми мусимо розуміти, що у тому – багатство наше і багатство України.Маємо визнати, що нині українська мова виявилася ще й засобом захисту. Українськомовне населення, дякувати Богові, таки не йдуть «захищати». Ви добре знаєте, що не було в Україні проблем для російськомовних. Але коли якийсь імперіаліст хоче зробити проблеми для цілого народу, то він їх вигадає», – сказав, розпочинаючи зустріч з учасниками клубу, проректор ВНУ імені Лесі УкраїнкиВін зауважив також, що розмовний клуб – це ще й своєрідна форма психологічної підтримки. Таким чином хочуть показати, що Луцьк – дуже гарний край, а лучани – люди, комфортні для спілкування та раді йому.«Наша мета – не принизити, не вказати, що тут треба говорити українською мовою, а допомогти. Сподіваємося, українська мова стане для вас зрозумілішою і потрібнішою. Щиро вітаємо вас у Луцьку, у ВНУ імені Лесі Українки. І щиро сподіваємося, що наша ініціатива стане для вас у нагоді», – додав Юрій Васильович.Далі ж він представив свою колегу, координаторку проєкту – доцентку кафедри історії та культури української мови факультету філології та журналістики«Оксана Іванівна для вас – дуже цікавий об’єкт для пізнання. Бо перша освіта – російська філологія, друга – українська філологія. Останні роки Оксана Іванівна працює на кафедрі історії та культури української мови, а перед тим довго працювала на кафедрі російської філології. Тому обидві мови їй знайомі на професійному рівні», – зауважив проректор.Допомагатиме їй доцентка кафедри слов’янської філології факультету філології та журналістики. Теж за освітою – російський філолог, яка все життя прожила у Луцьку.«Якщо ви вже тут, то точно знаєте, що вам це потрібно», – звернулася до учасників розмовного клубу Оксана Приймачок.Зауваживши дещо меншу кількість учасників, на яку сподівалися, Оксана Іванівна додала: «Якщо у четверприйде більше людей, то я тільки зрадію. Менше – тоді будемо спілкуватися з меншою кількістю. Нам важливий результат: навіть якщо одна, дві чи три людини отримають тут те, заради чого прийшли, то наша справа – потрібна».За словами викладачки, з першого дня війни ї1, як і багатьом українцям, не давало спокою запитання: «Чим я можу бути корисна країні зараз?». Нарешті є відповідь: вона має робити свою справу – поширювати між людей нашу мову.«Чи є тут така людина, яка мене не розуміє?» – запитала Оксана Іванівна перед наступним умовним блоком зустрічі. На щастя, ніхто не підняв руки. «Я була у цьому впевнена. Але не могла не запитати», – відповіла модераторка зустрічі.Далі ж учасники розмовного клубу дізнавалися про українськомовні привітання.«Коли ми бачимося з вами зранку, ми кажемо «Доброго ранку», вдень – «Добрий день». Але ми можемо просто сказати «Вітаю». Це не означає російське «Поздравляю». Це те саме, що «Приветствую». Це абсолютно нейтральне привітання – до молодшого, старшого, знайомого чи незнайомого», – сказала Оксана Іванівна, а згодом розповіла і про інші україномовні форми привітань, більш специфічні, зокрема і вислів «Слава Україні».Особливо трепетним моментом першої зустрічі стало спільне читання вірша Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина».«Прекрасно. Я не почула жодного акценту», – резюмувала Оксана Іванівна після спільного виконання та додала: «Запам’ятайте: в українській мові звук «о» ніколи не перетворюється на «а». Тому у нас немає «акання», характерного для російської мови. Якщо написано «о», то і вимовляємо «о».Далі ж запропонувала учасникам так звану «розминку для язика»«Пройдемо з вами той тест, який став популярним. Але не знаю, наскільки виправданим. Це, як ви здогадалися, – тест на паляницю», – на цьому моменті всі учасники посміхнулися., – почали читати вголос учасники клубу. «Ч», будь ласка, твердесенько», – допомагала їм Оксана Іванівна.«Тут є чорниця і черниця. Хто знає різницю?» – запитувала. А учасники відповідали про монашку і ягоду. Із значенням слова «нісенітниця» у декого, щоправда, виникли труднощі, але інші таки допомогли з тлумаченням.Зрештою, через менш як годину перше заняття розмовного клубу завершили, зауваживши, що чекають кожного у четвер.«Приходьте, приводьте друзів, родину. Я залишив тут листівки із видами Луцька. Беріть», – сказав наприкінці зустрічі Юрій Громик. Й додав: «До речі, наші колеги-історики хочуть запропонувати вам цикл краєзнавчих зустрічей. Луцьк має цікаві локації. Ви зможете не просто пройтися вуличками, а й послухати розповіді фахового історика, а найголовніше – українською мовою, що теж допоможе адаптуватися до нашого середовища. Нашими зустрічами цікавляться і творчі колективи, хочуть вам поспівати. Тому обіцяємо, що далі буде цікаво».Обов’язково прийти наступного разу обіцяє переселенка з Харкова. Каже, у Луцьку приїхала до доньки, яка вже давно добре оволоділа українською.«Я народилася у Харкові. Тато – військовий. Українську мову, можна сказати, ніколи і не вчила. Чесно кажучи, мені навіть перед донькою соромно, що не знаю мови», – на цьому моменті пані Оксана починає плакати.Каже, до війни двічі приїздила у Луцьку до доньки: «Луцьк мені дуже сподобався. Це таке місто… Ніби нічого особливого, але він такий затишний. Донька мене коли завела в парк, я була в шоці, дуже сподобалося. Донька моя спілкується українською. Тепер маю надію, що і я зможу».Натомість 66-річна учасниця клубу пані– етнічна росіянка, яка з 1980 року живе у Луцьку. Каже: українську мову знає добре, але прийшла на розмовний клуб, аби здолати саме психологічний бар’єр.«У мене нікого в роду не було з українців, всі – росіяни. Весь час, що я тут прожила, я спілкувалася російською. І досі спілкуюся. Хоча все моє оточення – україномовне. Мову я знаю.Колись, коли я приїжджала у Росію, могла там вільно говорити українською, а як тільки приїздила сюди, бачила найменший докір з боку співрозмовника – і все, говорити не могла. Я знаю мову, але тут хочу навчитися саме не боятися говорити», – каже жінка.Вона лишилася жити в Україні багато років тому після заміжжя. Тепер вважає Україну своїм домом і каже, що спілкуватися з тими знайомими чи рідними, які зараз у Росії, вже «немає про що».