Від сьогодні, 30 березня, змінюється маршрут луцьких автобусів № 25 та 30

Із 30 березня відновлюється рух автобусів за маршрутом № 25 (Карбишева - с. Великий Омеляник). До проведення конкурсу та затвердження його результатів по автобусному маршруту №25 призначено тимчасовим перевізником ТОВ “Бест Ленад Груп”.Про це повідомляє Луцька міська рада.Також інформують, що, враховуючи численні звернення жителів сіл Великий Омеляник, Забороль, Богушівка та вул. Володимирської міста Луцька, прийнято рішення про зміни з 30 березня в мережі по автобусних маршрутах № 25 (Карбишева - с. Великий Омеляник) та № 30 (с. Богушівка — Карбишева).Шлях проходження за маршрутом № 25:у прямому напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Володимирська, с.Великий Омеляник;у зворотному напрямку: с.Великий Омеляник, Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева (місця міжзмінного відстою на вул.Карбишева та у с.Великий Омеляник).Шлях проходження за маршрутом № 30:у прямому напрямку: с.Богушівка, с.Забороль, Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева;у зворотному напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Володимирська, с.Забороль, с.Богушівка (місця міжзмінного відстою на вул.Карбишева та у с.Забороль, с.Богушівка).