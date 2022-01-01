Booking дає українським біженцям знижки на житло





Про це повідомляється на сайті сервісу, передає



"Разом з партнерами – власниками об'єктів розміщення – ми надаємо можливість безкоштовного проживання або бронювання зі суттєвими знижками для людей, які вимушено залишили Україну. Ми пропонуємо знижки від 50% або повністю безкоштовне проживання (без урахування податків та зборів)", – йдеться у повідомленні.



Згідно з ним, житло має бути заброньовано не раніше, ніж за три дні до заїзду. У деяких випадках може бути потрібна сплата туристичного податку.



Спеціальний тариф для біженців з України доступний у варіантах розміщення, що беруть участь у програмі, у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сервіс Booking.com у партнерстві з низкою європейських готелів надають знижку у розмірі 50% на бронювання проживання для українських біженців.Про це повідомляється на сайті сервісу, передає "Інтерфакс-Україна". "Разом з партнерами – власниками об'єктів розміщення – ми надаємо можливість безкоштовного проживання або бронювання зі суттєвими знижками для людей, які вимушено залишили Україну. Ми пропонуємо знижки від 50% або повністю безкоштовне проживання (без урахування податків та зборів)", – йдеться у повідомленні.Згідно з ним, житло має бути заброньовано не раніше, ніж за три дні до заїзду. У деяких випадках може бути потрібна сплата туристичного податку.Спеціальний тариф для біженців з України доступний у варіантах розміщення, що беруть участь у програмі, у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.

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