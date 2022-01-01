Booking дає українським біженцям знижки на житло
Сьогодні, 07:45
Туристичний сервіс Booking.com у партнерстві з низкою європейських готелів надають знижку у розмірі 50% на бронювання проживання для українських біженців.
Про це повідомляється на сайті сервісу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Разом з партнерами – власниками об'єктів розміщення – ми надаємо можливість безкоштовного проживання або бронювання зі суттєвими знижками для людей, які вимушено залишили Україну. Ми пропонуємо знижки від 50% або повністю безкоштовне проживання (без урахування податків та зборів)", – йдеться у повідомленні.
Згідно з ним, житло має бути заброньовано не раніше, ніж за три дні до заїзду. У деяких випадках може бути потрібна сплата туристичного податку.
Спеціальний тариф для біженців з України доступний у варіантах розміщення, що беруть участь у програмі, у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється на сайті сервісу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Разом з партнерами – власниками об'єктів розміщення – ми надаємо можливість безкоштовного проживання або бронювання зі суттєвими знижками для людей, які вимушено залишили Україну. Ми пропонуємо знижки від 50% або повністю безкоштовне проживання (без урахування податків та зборів)", – йдеться у повідомленні.
Згідно з ним, житло має бути заброньовано не раніше, ніж за три дні до заїзду. У деяких випадках може бути потрібна сплата туристичного податку.
Спеціальний тариф для біженців з України доступний у варіантах розміщення, що беруть участь у програмі, у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Сьогодні, 08:29
Ritter Sport відмовився припинити роботу в Росії
Сьогодні, 08:10
Booking дає українським біженцям знижки на житло
Сьогодні, 07:45
Парламент Канади проголосував за безвіз з Україною
Сьогодні, 07:31
РФ перекинула війська з окупованих територій Грузії в Україну: яка ситуація станом на 6:00
Сьогодні, 07:16
Медіа