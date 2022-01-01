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РФ перекинула війська з окупованих територій Грузії в Україну: яка ситуація станом на 6:00

РФ перекинула війська з окупованих територій Грузії в Україну: яка ситуація станом на 6:00
Розпочалася тридцять п’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. З метою комплектування збройних сил РФ, з окупованих територій Грузії, на територію України перекинули підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Про це йдеться на сторінці Генштабу у Фейсбук.

Від 4-ї військової бази було сформували та відрядили до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення. Так, в населеному пункті Велика Білозірка, підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків.

У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим. Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

За наявною інформацією, збройні сили РФ й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Угрупованням угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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