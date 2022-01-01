Понад 10 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки через війну
Сьогодні, 06:31
Понад 10 мільйонів українців, у тому числі більша частина дитячого населення України, залишили свої домівки з початку війни минулого місяця.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на CNN.
Як заявила заступниця координатора ООН з надзвичайних ситуацій Джойс Мсуя, з них 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами і 3,9 мільйона стали біженцями, тобто перетнули кордони з сусідніми країнами.
Вона додала, що гуманітарна допомога збільшується щодня, і зараз в країні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють із понад 100 гуманітарними організаціями по всій Україні.
"Україна – це гуманітарний парадокс: пліч-о-пліч з крайнім насильством ми бачимо надзвичайну доброту, глибоку солідарність і найніжнішу турботу", – розповіла Мсуя.
За її словами в Україну від ООН вже доставили понад 180 тонн медичних товарів, і понад 470 тонн прямують в країну. Але для надання більшої гуманітарної підтримки потрібні домовленості щодо припинення вогню.
Вона додала, що ситуація в Україні відкриває двері для торговців людьми та злочинців, які користуються можливістю, яку надає нестабільність через війну.
"ООН розширює служби захисту для українців, які тікають з країни, а також всередині держави, надаючи доступну інформацію про безпечні варіанти та маршрути, доступ до телефонів довіри та безпечний притулок", – заявила Мсуя.
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Про це повідомляє 24 канал з посиланням на CNN.
Як заявила заступниця координатора ООН з надзвичайних ситуацій Джойс Мсуя, з них 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами і 3,9 мільйона стали біженцями, тобто перетнули кордони з сусідніми країнами.
Вона додала, що гуманітарна допомога збільшується щодня, і зараз в країні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють із понад 100 гуманітарними організаціями по всій Україні.
"Україна – це гуманітарний парадокс: пліч-о-пліч з крайнім насильством ми бачимо надзвичайну доброту, глибоку солідарність і найніжнішу турботу", – розповіла Мсуя.
За її словами в Україну від ООН вже доставили понад 180 тонн медичних товарів, і понад 470 тонн прямують в країну. Але для надання більшої гуманітарної підтримки потрібні домовленості щодо припинення вогню.
Вона додала, що ситуація в Україні відкриває двері для торговців людьми та злочинців, які користуються можливістю, яку надає нестабільність через війну.
"ООН розширює служби захисту для українців, які тікають з країни, а також всередині держави, надаючи доступну інформацію про безпечні варіанти та маршрути, доступ до телефонів довіри та безпечний притулок", – заявила Мсуя.
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