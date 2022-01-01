Які евакуаційні потяги курсуватимуть 30 березня





Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".



Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.



Отже, потяги будуть курсувати з Краматорська:



13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;

16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.

Крім того, їздити такі потяги:



14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Також призначені й міжнародні евакуаційні рейси.



Польща



07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів - Хелм

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

*квитки у продажу



Словаччина



11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

*квитки у продажу



Угорщина



Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*



12:30 №33 Мукачево - Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

*квитки у продажу



Чехія



12:00 №911 Мостиська 1 - Богумін



Румунія



23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)



Австрія



14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) – Відень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних потягів на 30 березня.Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.Отже, потяги будуть курсувати з Краматорська:13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.Крім того, їздити такі потяги:14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро23:30 - 234/233 Чоп - ДніпроТакож призначені й міжнародні евакуаційні рейси.07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)17:02 - 814/813 Львів - Хелм18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм**квитки у продажу11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)*квитки у продажуПротягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*12:30 №33 Мукачево - Будапешт*16:30 №32521 Мукачево - Будапешт**квитки у продажу12:00 №911 Мостиська 1 - Богумін23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) – Відень

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