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Які евакуаційні потяги курсуватимуть 30 березня

Які евакуаційні потяги курсуватимуть 30 березня
"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних потягів на 30 березня.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.

Отже, потяги будуть курсувати з Краматорська:

13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;
16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.
Крім того, їздити такі потяги:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Також призначені й міжнародні евакуаційні рейси.

Польща

07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
*квитки у продажу

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
*квитки у продажу

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
*квитки у продажу

Чехія

12:00 №911 Мостиська 1 - Богумін

Румунія

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) – Відень

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Теги: евакуація, потяги, Укрзалізниця
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