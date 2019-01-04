У Раду подали законопроєкт про повну заборону Московського патріархату в Україні

У Раду подали законопроєкт про повну заборону Московського патріархату в Україні
В Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви. Це сприятиме захисту нацбезпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Тепер за нього мають проголосувати народні депутати, повідомляє 24 канал.

«Метою ухвалення законопроєкту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні», – йдеться у повідомленні.

Що передбачає законопроєкт

Усю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.

Релігійні громади, монастирі й духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, переходять у власність держави.

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Теги: Московський патріархат, заборона, законопроєкт
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