У Раду подали законопроєкт про повну заборону Московського патріархату в Україні





Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Тепер за нього мають проголосувати народні депутати, повідомляє



«Метою ухвалення законопроєкту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні», – йдеться у повідомленні.



Що передбачає законопроєкт



Усю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.



Релігійні громади, монастирі й духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.



Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, переходять у власність держави.

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