Польща відмовляється від російського вугілля

Польща відмовляється від російського вугілля
Польський уряд схвалив законопроект, який дозволить заборонити імпорт у країну вугілля з Росії через повномасштабну війну проти України.

Про це повідомив сьогодні журналістам представник уряду країни Петро Мюллер, пише НВ, посилаючись на Reuters.

"Ми не хочемо, щоб цей імпорт був можливим, хоча ми розуміємо, що існує ризик, пов'язаний з тим, що Європейський Союз досі не схвалив такі дії", - сказав він.

Санкції в ЄС, як правило, мають бути узгоджені всіма країнами блоку, і Брюссель потенційно може покарати країни, які діють в односторонньому порядку.

З початку російського вторгнення в Україну Варшава закликала Європейський Союз запровадити санкції проти російських викопних видів палива.

Мюллер пояснив, що Польща "не може більше чекати на рішення Євросоюзу", повідомляє TVN24.

"З жалем маю сказати, що Європейський Союз не зважився на такі дії раніше. Ми усвідомлюємо ризик, на жаль, також щодо Суду Європейського Союзу... Ми побоємося цих розглядів, але ми не хочемо, щоб цей імпорт продовжувався до Польщі", - підкреслив Мюллер.

На долю російського вугілля припадає близько 20% внутрішнього споживання Польщі. У 2020 році Польща імпортувала близько 9,4 млн тонн російського вугілля, яке використовується в основному для опалення індивідуальних будинків. Країна також імпортує близько 50% споживаного газу і понад 60% нафти з Росії.

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Теги: Польща, росія
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