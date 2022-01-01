У «Дії» можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло

У застосунку "Дія" можна подати заявку на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.Про це повідомляє "Українська правда", почилаючись на звернення президента Володимира Зеленського."Відсьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у "Дії", - сказав президент.Президент повідомив, що подача заявок уже доступна в мобільному застосунку, який для цього потрібно оновити.А за тиждень подати відповідну заявку можна буде і в центрах надання адміністративних послуг.Зеленський зазначив, що всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватися Кабінетом міністрів."Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", – запевнив він.