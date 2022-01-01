Росіяни на кордоні підірвали власний БТР і звинуватили в цьому українців

На Сумщині російські окупанти влаштували провокацію та спалили пункт пропуску.Про це у відеозверненні повідомив голова Сумської ОВАТак, 29 березня відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там росіяни встановили свій БТР і потім самі ж його підірвали."І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками", - сказав Живицький.