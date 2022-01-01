Росіяни на кордоні підірвали власний БТР і звинуватили в цьому українців
Сьогодні, 02:06
На Сумщині російські окупанти влаштували провокацію та спалили пункт пропуску.
Про це у відеозверненні повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Так, 29 березня відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там росіяни встановили свій БТР і потім самі ж його підірвали.
"І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками", - сказав Живицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у відеозверненні повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Так, 29 березня відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там росіяни встановили свій БТР і потім самі ж його підірвали.
"І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками", - сказав Живицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Польща відмовляється від російського вугілля
Сьогодні, 02:28
Росіяни на кордоні підірвали власний БТР і звинуватили в цьому українців
Сьогодні, 02:06
У «Дії» можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло
Сьогодні, 01:37
Медіа