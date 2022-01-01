В Росії повідомили про полон бійців полку «Азов», воїни записали відео з Харкова

В Росії повідомили про полон бійців полку «Азов», воїни записали відео з Харкова
У Росії заявили, що взяли в "полон" двох бійців українського полку "Азов", але цілі і неушкоджені хлопці записали окупантам відео із Харкова.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького.

Окупанти заявили про "полон" Костянтина Немічева і Сергія Величка (позивний Чилі), але хлопці наразі у Харкові й інформації про свій "полон" здивувалися.


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Теги: війна, росія, брехня
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