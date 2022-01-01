В Росії повідомили про полон бійців полку «Азов», воїни записали відео з Харкова





Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького.



Окупанти заявили про "полон" Костянтина Немічева і Сергія Величка (позивний Чилі), але хлопці наразі у Харкові й інформації про свій "полон" здивувалися.



Костянтин Немічев і Сергій Величко (Чилі) про полон, російських фейкометів і Собчак pic.twitter.com/v2xsmiYplJ — Андрій Білецький (@AndrijBilec) March 29, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії заявили, що взяли в "полон" двох бійців українського полку "Азов", але цілі і неушкоджені хлопці записали окупантам відео із Харкова.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на лідера "Нацкорпусу"Окупанти заявили про "полон" Костянтина Немічева і Сергія Величка (позивний Чилі), але хлопці наразі у Харкові й інформації про свій "полон" здивувалися.

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