Президент відзначив державними нагородами 126 українських захисників і захисниць

Президент відзначив державними нагородами 126 українських захисників і захисниць
Президент України Володимир Зеленський відзначив 1256 українських Захисників і Захисниць державними нагородами. 34 воїни - посмертно.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького, медаллю “За військову службу Україні”, медаллю “Захиснику Вітчизни”, медаллю “За врятоване життя”.

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Теги: відзнаки, президент, війна
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