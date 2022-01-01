У Харкові школяр працював коригувальником вогню





Про це йдеться в



«Я займався координуванням вогню у Телеграмі», - розповідає школяр, який каже, що натрапив на рекламу в Інтернеті, де обіцяли гроші за прості завдання.



Одне з таких - зробити скріншот гугл-мапи за конкретними адресами у Харкові. А за кілька днів туди поцілили ворожі снаряди. Що допомагав рашистам - хлопець усвідомив лише, коли додому прийшли працівники СБУ. Батько школяра шокований. «Батькам хочу сказати, контролюйте, будь ласка, свої телефони. Все на довірі, з розрахунку, що спілкуються зі своїми однолітками, а вийшло дуже сумно. Я дуже жалкую, мені дуже соромно»,- каже чоловік.



З коригувальниками або без - рашисти продовжують напади на Харків. Втім, інтенсивність обстрілів таки зменшилась. Зафіксували лише 46 за добу, тоді як ще минулого тижня гатили чи не вдвічі частіше. Найбільше потерпає район Північної Салтівки. Там не лишилось вцілілих багатоповерхівок. Є будинки, в які снаряди прилітають втретє, а то й вп’яте.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині збили ворожий винищувач та безпілотник. Другу добу російська авіація зазнає втрат в Ізюмському районі. Це місто намагаються захопити вже майже три тижні і все безрезультатно. Тож від безвиході закидають бомбами з неба. Дальніми ударами нищать і Харків. Як з’ясувалося, деякі обстріли ворога коригував сам того не розуміючи, - один із місцевих школярів.Про це йдеться в ТСН. «Я займався координуванням вогню у Телеграмі», - розповідає школяр, який каже, що натрапив на рекламу в Інтернеті, де обіцяли гроші за прості завдання.Одне з таких - зробити скріншот гугл-мапи за конкретними адресами у Харкові. А за кілька днів туди поцілили ворожі снаряди. Що допомагав рашистам - хлопець усвідомив лише, коли додому прийшли працівники СБУ. Батько школяра шокований. «Батькам хочу сказати, контролюйте, будь ласка, свої телефони. Все на довірі, з розрахунку, що спілкуються зі своїми однолітками, а вийшло дуже сумно. Я дуже жалкую, мені дуже соромно»,- каже чоловік.З коригувальниками або без - рашисти продовжують напади на Харків. Втім, інтенсивність обстрілів таки зменшилась. Зафіксували лише 46 за добу, тоді як ще минулого тижня гатили чи не вдвічі частіше. Найбільше потерпає район Північної Салтівки. Там не лишилось вцілілих багатоповерхівок. Є будинки, в які снаряди прилітають втретє, а то й вп’яте.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію