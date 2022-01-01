На Волині педофіл втрапив за ґрати на 15 років

На Волині педофіл втрапив за ґрати на 15 років
За зґвалтування 11-річної падчерки волинянин отримав
15 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

За наполегливої позиції прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури суд обрав 48-річному волинянину, визнаному винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої падчерки та умисному заподіянні їй побоїв (ч.ч. 4,6 ст. 152, ч.1 ст. 126 КК України) максимальне покарання – 15 років позбавлення волі.

Упродовж 2018-2020 років чоловік глумився над дитиною.

Уперше він зробив це, коли їй було 11 років.

Удень же 24 жовтня 2020 року він дівчину побив – і вона звернулася у поліцію.

Відтоді її кривдник перебував під вартою.

Попри те, що він не визнав своєї винуватості у скоєному, її було доведено зібраними під час досудового розслідування доказами – і наступні 15 років зловмисник проведе за ґратами.


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Теги: педофіл, Волинь, суд
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