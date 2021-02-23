Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька

Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.



Депутати одноголосно підтримали таке рішення 30 березня, повідомив депутат міськради Тарас Шкітер.



Раніше Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважув: «Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта».



Нагадаємо, раніше Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни лучанином Анатолієм Тимощуком.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На засіданні сесії міської ради вирішили позбавити футболістазвання почесного громадянина міста Луцька.Депутати одноголосно підтримали таке рішення 30 березня, повідомив депутат міськрадиРаніше Луцький міський головазауважув: «Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта».Нагадаємо, раніше Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо

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