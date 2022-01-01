Масового відведення російських військ від Києва та Чернігова не спостерігають, – Міноборони

Масового відведення російських військ від Києва та Чернігова не спостерігають, – Міноборони
Попри заяви росіян у Стамбулі щодо зменшення активності зс рф на Київському та Чернігівському напрямках, наразі відведення російських військ не спостерігається. Ворог не відмовився від спроб захопити Київ та Чернігів.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Укрінформ.

«Частково я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського, а також з Чернігівського напрямку. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо. Наразі вбачається виведення окремих підрозділів. Тому говорити про це ще рано», - заявив речник, додавши, що вочевидь противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати.

Мотузяник також повідомив, що російські загарбники не відмовились від спроб захопити Київ та Чернігів.

«Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити ці міста», - заявив Мотузяник.

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Теги: Міноборони, відведення військ
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