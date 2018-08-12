Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Сьогодні, 18:08
30 березня у Соборі Різдва Христового відбулося прощання із загиблим 42-річним прикордонником, жителем села Новосілки Миколою Ткачуком.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської територіальної громади.
Відомо, що боєць, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, загинув поблизу міста Курахово Донецької Області, захищаючи нашу державу від окупанта.
Зауважують, у прощальній церемонії взяли участь рідні та друзі загиблого, жителі громади, а також представники місцевої та районної влади.
«Сьогодні ми втрачаємо наш цвіт. Платою за незалежність України є тисячі людських життів. Ми прокладаємо шлях для майбутнього наших дітей, та не все ж не можемо передати словами біль утрати дружини, яка залишилась без вірного чоловіка, дітей , які втратили люблячого батька, батьків , які похоронили рідного сина», - зазначив міський голова Ігор Пальонка.
«Героя поховали у селі Новосілки під оркестровий гімн та прощальні постріли військових. Без батька залишилось троє дівчат», - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської територіальної громади.
Відомо, що боєць, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, загинув поблизу міста Курахово Донецької Області, захищаючи нашу державу від окупанта.
Зауважують, у прощальній церемонії взяли участь рідні та друзі загиблого, жителі громади, а також представники місцевої та районної влади.
«Сьогодні ми втрачаємо наш цвіт. Платою за незалежність України є тисячі людських життів. Ми прокладаємо шлях для майбутнього наших дітей, та не все ж не можемо передати словами біль утрати дружини, яка залишилась без вірного чоловіка, дітей , які втратили люблячого батька, батьків , які похоронили рідного сина», - зазначив міський голова Ігор Пальонка.
«Героя поховали у селі Новосілки під оркестровий гімн та прощальні постріли військових. Без батька залишилось троє дівчат», - йдеться в дописі.
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