Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО

30 березня у Соборі Різдва Христового відбулося прощання із загиблим 42-річним прикордонником, жителем села НовосілкиПро це йдеться на сторінці Володимир-Волинської територіальної громади.Відомо, що боєць, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, загинув поблизу міста Курахово Донецької Області, захищаючи нашу державу від окупанта.Зауважують, у прощальній церемонії взяли участь рідні та друзі загиблого, жителі громади, а також представники місцевої та районної влади.«Сьогодні ми втрачаємо наш цвіт. Платою за незалежність України є тисячі людських життів. Ми прокладаємо шлях для майбутнього наших дітей, та не все ж не можемо передати словами біль утрати дружини, яка залишилась без вірного чоловіка, дітей , які втратили люблячого батька, батьків , які похоронили рідного сина», - зазначив міський голова«Героя поховали у селі Новосілки під оркестровий гімн та прощальні постріли військових. Без батька залишилось троє дівчат», - йдеться в дописі.