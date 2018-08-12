Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО

Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
30 березня у Соборі Різдва Христового відбулося прощання із загиблим 42-річним прикордонником, жителем села Новосілки Миколою Ткачуком.

Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської територіальної громади.

Відомо, що боєць, який багато років служив на заставі імені Івана Пархоменка, загинув поблизу міста Курахово Донецької Області, захищаючи нашу державу від окупанта.

Зауважують, у прощальній церемонії взяли участь рідні та друзі загиблого, жителі громади, а також представники місцевої та районної влади.

Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО


«Сьогодні ми втрачаємо наш цвіт. Платою за незалежність України є тисячі людських життів. Ми прокладаємо шлях для майбутнього наших дітей, та не все ж не можемо передати словами біль утрати дружини, яка залишилась без вірного чоловіка, дітей , які втратили люблячого батька, батьків , які похоронили рідного сина», - зазначив міський голова Ігор Пальонка.

Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО


«Героя поховали у селі Новосілки під оркестровий гімн та прощальні постріли військових. Без батька залишилось троє дівчат», - йдеться в дописі.

Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО


Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО
Володимир-Волинська громада попрощалася із загиблим воїном. ФОТО

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Теги: Волинь, війна, прощання, Микола Ткачук
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