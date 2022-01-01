Поліщук закликав підприємців громади відновлювати діяльність

Поліщук закликав підприємців громади відновлювати діяльність
Мер Луцька Ігор Поліщук звернувся до підприємців Луцької громади з проханням відновити роботу.

Про це він сказав у своєму відозверненні.

«Якщо є вас є можливість, відновлюйте свою роботу, щоб дати можливість людям працювати, щоб люди отримували заробітну плату. А також, щоб економіка громади і України зміцнювалась. Якщо вам дозволяє логістика, достатня кількість персоналу відновити роботу, то прошу, будь ласка, відновлюйте», - Поліщук у своєму відеозверненні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Поліщук, підприємці, Луцьк, робота, діяльність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці збили три російських винищувачі на Харківщині
Сьогодні, 19:16
Російські окупанти викрали священника та мерів 11 міст
Сьогодні, 19:00
Поліщук закликав підприємців громади відновлювати діяльність
Сьогодні, 18:40
У Луцьку триває ремонт доріг
Сьогодні, 18:32
Хотіла оформити допомогу у сумі 6500: волинянку «розвели» на 30 тисяч
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Мер Луцька розповів про ситуацію в місті станом на 13:00 19 березня Мер Луцька розповів про ситуацію в місті станом на 13:00 19 березня
19 березень, 14:05
Аеродром добили, він повністю знищений, – Поліщук про результат обстрілів Аеродром добили, він повністю знищений, – Поліщук про результат обстрілів
11 березень, 22:52
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 3 березня. ВІДЕО Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 3 березня. ВІДЕО
03 березень, 09:38
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 27 лютого. ВІДЕО Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 27 лютого. ВІДЕО
27 лютий, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У російських загарбників є багато непрацездатної техніки, – Генштаб
Сьогодні, 19:25
 0
Українці збили три російських винищувачі на Харківщині
Сьогодні, 19:16
 0
Російські окупанти викрали священника та мерів 11 міст
Сьогодні, 19:00
 0
Поліщук закликав підприємців громади відновлювати діяльність
Сьогодні, 18:40
 0
У Луцьку триває ремонт доріг
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8