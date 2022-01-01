Поліщук закликав підприємців громади відновлювати діяльність
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Мер Луцька Ігор Поліщук звернувся до підприємців Луцької громади з проханням відновити роботу.
Про це він сказав у своєму відозверненні.
«Якщо є вас є можливість, відновлюйте свою роботу, щоб дати можливість людям працювати, щоб люди отримували заробітну плату. А також, щоб економіка громади і України зміцнювалась. Якщо вам дозволяє логістика, достатня кількість персоналу відновити роботу, то прошу, будь ласка, відновлюйте», - Поліщук у своєму відеозверненні.
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Про це він сказав у своєму відозверненні.
«Якщо є вас є можливість, відновлюйте свою роботу, щоб дати можливість людям працювати, щоб люди отримували заробітну плату. А також, щоб економіка громади і України зміцнювалась. Якщо вам дозволяє логістика, достатня кількість персоналу відновити роботу, то прошу, будь ласка, відновлюйте», - Поліщук у своєму відеозверненні.
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