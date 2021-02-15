Через поранення, отримане у війні із Росією, помер військовий з Волині
Сьогодні, 19:38
У бою за незалежність України загинув житель Литовезької громади Ігор Модін.
Про це інформує Литовезька територіальна громада.
Він - житель села Заставне. У боях військовий отримав поранення і помер у лікарні.
"Вічна пам'ять Герою-Захиснику Модіну Ігорю Васильовичу, який віддав своє життя за нашу неньку Україн, за нас із вами, за наш спокій, за наше тихе небо. Спочивай з миром, солдате", - йдеться у дописі.
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Про це інформує Литовезька територіальна громада.
Він - житель села Заставне. У боях військовий отримав поранення і помер у лікарні.
"Вічна пам'ять Герою-Захиснику Модіну Ігорю Васильовичу, який віддав своє життя за нашу неньку Україн, за нас із вами, за наш спокій, за наше тихе небо. Спочивай з миром, солдате", - йдеться у дописі.
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