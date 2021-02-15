Через поранення, отримане у війні із Росією, помер військовий з Волині

У бою за незалежність України загинув житель Литовезької громадиПро це інформує Литовезька територіальна громада.Він - житель села Заставне. У боях військовий отримав поранення і помер у лікарні."Вічна пам'ять Герою-Захиснику, який віддав своє життя за нашу неньку Україн, за нас із вами, за наш спокій, за наше тихе небо. Спочивай з миром, солдате", - йдеться у дописі.