Байден пообіцяв Зеленському додаткові 500 мільйонів доларів допомоги

Байден пообіцяв Зеленському додаткові 500 мільйонів доларів допомоги
Володимир Зеленський 30 березня поговорив з Джо Байденом. Президент США пообіцяв українському уряду 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги.

Про це пише 24 канал з посиланням на Білий Дім.

Загалом політики говорили про доставку військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, обговорювали й жорсткі антиросійські санкції.

Байден зазначив, що США цілодобово працюють над виконанням основних запитів України щодо безпекової допомоги. Також комунікують із союзниками та партнерами, щоб знайти додаткові можливості.

Також Байден також переглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня. Зеленський розповів колезі про стан переговорів України з Росією.

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Теги: Зеленський, Байден
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