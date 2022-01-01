З 1 квітня в Україні розпочнуть роботу заклади культури
Сьогодні, 21:38
Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє, що з 1 квітня поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв, зокрема – театри, опери та концертні зали.
Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Але працюватимуть з урахуванням вимог воєнного стану – при повітряній тривозі усі глядачі та відвідувачі, як і скрізь, мають пройти в укриття.
Також буде посилено контроль при вході до закладу – перевірятимуть наявність у відвідувачів заборонених предметів.
«Вже з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв. З упевненістю у перемозі нашої держави у війні, театри, опери та концертні зали знову будуть раді глядачам», – йдеться в повідомленні.
За словами Ткаченка, діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє.
«Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку», – підсумував міністр.
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Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Але працюватимуть з урахуванням вимог воєнного стану – при повітряній тривозі усі глядачі та відвідувачі, як і скрізь, мають пройти в укриття.
Також буде посилено контроль при вході до закладу – перевірятимуть наявність у відвідувачів заборонених предметів.
«Вже з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв. З упевненістю у перемозі нашої держави у війні, театри, опери та концертні зали знову будуть раді глядачам», – йдеться в повідомленні.
За словами Ткаченка, діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє.
«Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку», – підсумував міністр.
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