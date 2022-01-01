 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

З 1 квітня в Україні розпочнуть роботу заклади культури

З 1 квітня в Україні розпочнуть роботу заклади культури
Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє, що з 1 квітня поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв, зокрема – театри, опери та концертні зали.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Але працюватимуть з урахуванням вимог воєнного стану – при повітряній тривозі усі глядачі та відвідувачі, як і скрізь, мають пройти в укриття.

Також буде посилено контроль при вході до закладу – перевірятимуть наявність у відвідувачів заборонених предметів.

«Вже з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв. З упевненістю у перемозі нашої держави у війні, театри, опери та концертні зали знову будуть раді глядачам», – йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє.

«Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку», – підсумував міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: заклади культури, Україна, робота, діяльність, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія обстріляла Дніпро ракетами
Сьогодні, 21:12
Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО
Сьогодні, 20:21
Через поранення, отримане у війні із Росією, помер військовий з Волині
Сьогодні, 19:38
У російських загарбників є багато непрацездатної техніки, – Генштаб
Сьогодні, 19:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як працює Луцький ЦНАП і які послуги доступні
Сьогодні, 22:14
Добрі новини від ВолиньPost за 30 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:55
З 1 квітня в Україні розпочнуть роботу заклади культури
Сьогодні, 21:38
Росія обстріляла Дніпро ракетами
Сьогодні, 21:12
Байден пообіцяв Зеленському додаткові 500 мільйонів доларів допомоги
Сьогодні, 20:53
Схожі новини
Матуся з Києва назвала донечку Джавеліною. ФОТО Матуся з Києва назвала донечку Джавеліною. ФОТО
Сьогодні, 20:33
У російських загарбників є багато непрацездатної техніки, – Генштаб У російських загарбників є багато непрацездатної техніки, – Генштаб
Сьогодні, 19:25
Поліщук закликав підприємців громади відновлювати діяльність Поліщук закликав підприємців громади відновлювати діяльність
Сьогодні, 18:40
РФ перекинула війська з окупованих територій Грузії в Україну: яка ситуація станом на 6:00 РФ перекинула війська з окупованих територій Грузії в Україну: яка ситуація станом на 6:00
Сьогодні, 07:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як працює Луцький ЦНАП і які послуги доступні
Сьогодні, 22:14
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 30 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:55
 0
З 1 квітня в Україні розпочнуть роботу заклади культури
Сьогодні, 21:38
 0
Росія обстріляла Дніпро ракетами
Сьогодні, 21:12
 0
Байден пообіцяв Зеленському додаткові 500 мільйонів доларів допомоги
Сьогодні, 20:53
 0
Медіа
відео
1/8