Як працює Луцький ЦНАП і які послуги доступні





Про це розповіла Алла Агріпініна.



Філії луцького центру надання адмінпослуг зараз не працюють.



"Дуже багато державних реєстрів закриті, наприклад, щодо реєстрації нерухомого майна реєстр закритий, щодо реєстрації ФОП та юридичних. Ми подали заявки, ще раніше, щоб відновити нам доступ до цього реєстру", – розповіла Алла Агріпіна. Додає: також нині недоступні послуги з виготовлення закордонних паспортів та ID-карток.



Нещодавно, каже керівниця адміністративного відділу, почав працювати реєстр для подачі повідомлень про початок виконання земельних робіт. "Реєстрація та зняття з реєстрації на час дії воєнного стану не здійснюється", – каже вона.



Наразі понад половина людей, які звертаються на рецепцію Луцького центру надання адміністративних послуг – це внутрішньо переміщені особи.



Зі слів Алли Агріпіної, перед приходом до центру надання адмінпослуг мешканцям громади варто зателефонувати до адміністраторів, щоб дізнатися, чи зможуть фахівці допомогти в конкретному питанні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого робота Луцького ЦНАПу не припинялась, але через обмежений доступ до держреєстрів відвідувачам доступні не всі послуги.Про це розповіла Суспільному керівниця адміністративного відділуФілії луцького центру надання адмінпослуг зараз не працюють."Дуже багато державних реєстрів закриті, наприклад, щодо реєстрації нерухомого майна реєстр закритий, щодо реєстрації ФОП та юридичних. Ми подали заявки, ще раніше, щоб відновити нам доступ до цього реєстру", – розповіла Алла Агріпіна. Додає: також нині недоступні послуги з виготовлення закордонних паспортів та ID-карток.Нещодавно, каже керівниця адміністративного відділу, почав працювати реєстр для подачі повідомлень про початок виконання земельних робіт. "Реєстрація та зняття з реєстрації на час дії воєнного стану не здійснюється", – каже вона.Наразі понад половина людей, які звертаються на рецепцію Луцького центру надання адміністративних послуг – це внутрішньо переміщені особи.Зі слів Алли Агріпіної, перед приходом до центру надання адмінпослуг мешканцям громади варто зателефонувати до адміністраторів, щоб дізнатися, чи зможуть фахівці допомогти в конкретному питанні.

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