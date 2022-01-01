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До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених росіян

До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених росіян
У білоруський Центр радіаційної медицини в Гомелі прибувають автобуси з опроміненими російськими військовими, які захопили ЧАЕС.

Про це повідомив член Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

"Чергову партію опромінених радіацією російських терористів, що захопили Чорнобильську зону, сьогодні привезли в білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі. Накопалися окопів в Рудому лісі? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя", - написав він.

Ємельяненко зазначив , що є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо "радіація - це фізика, вона працює без урахування статусів чи погонів. При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп".

ЧАЕС була захоплена російськими військами ще в перший день вторгнення РФ – 24 лютого.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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